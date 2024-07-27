Адвокат Абрамова опроверг сообщения об ограничении Алсу доступа к квартире

Сообщения о том, что певица Алсу не могла попасть домой и заехать на парковку жилого комплекса (ЖК), недостоверны. Об этом 26 июля «Известиям» сообщил адвокат ее мужа Яна Абрамова Александр Добровинский.

«Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и ее автомобиля никогда не было наложено», — сказал он и отметил, что управляющая компания ЖК может подтвердить использование певицей этой квартиры в те дни, когда она находится в России.

Ранее в этот день ряд СМИ сообщил о том, что Абрамов якобы распорядился не пускать Алсу в квартиру и на территорию ЖК, где проживает семья. Также публиковалась информация о том, что певице из-за этого пришлось якобы обратиться в суд, который установил порядок посещения дома, и она смогла вернуться.

В конце мая стало известно, что Алсу подала на развод с Абрамовым после 18 лет брака. После этого в СМИ появились слухи на тему романа предпринимателя с моделью Анастасией Решетовой, которые сама девушка опровергает. В частности, она подала заявление в полицию на психолога Веронику Степанову, которая выступила с соответствующими утверждениями.

26 июля в Савеловском районном суде Москвы прошла беседа между Абрамовым и Алсу о разделе имущества между ними. Добровинский рассказал журналистам, что артистка на данный момент находится во Франции на отдыхе, а предприниматель — в столице. Он подчеркнул, что Абрамов хочет сделать всё, чтобы брак с Алсу сохранился.