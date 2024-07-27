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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Временные ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. Об этом 27 июля сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — говорится в его Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения были сняты в 11:00. За время действия мер на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов, следовавших в Казань.

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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска вводились с 09:30. В Росавиации объяснили меры обеспечением безопасности воздушных судов. Пресс-служба аэропорта Казани отметила, что следовавшие туда рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

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