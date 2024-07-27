Фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму стал «разрывом шаблонов» для его участников

Шестой фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму, куда съехалась молодежь со всей России, стал на несколько дней настоящей творческой столицей. В первый день мероприятия участники увидели красочные шоу, посетили десятки площадок и под громкую музыку проводили деловое общение, учебу и лекции.

Темой фестиваля в текущем году стала многонациональность России. Для того чтобы ее отразить, в Крым приехали ребята со всей страны — от Владивостока до Калининграда. В историю и традиции коренных народов России участников погрузили зажигательные национальные танцы и звуки народных инструментов, спектакли и костюмы.

Так, участники из Подмосковья привезли в Крым свое мороженое. Рязанская область приехала с леденцами «Петушки» на палочке, а Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) также представил мороженое, но не обычное, а жареное. Таким образом, бухта Капсель под Судаком стала точкой притяжения для тысяч молодых людей, разорвав все традиционные шаблоны, рассказала 27 июля корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Ранее, 26 июля, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль «Таврида.АРТ» перестал быть просто форумом творческих людей, а превратился уже в круглогодичную академию творцов. Кириенко выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за решение создать площадку арт-кластера «Таврида» и уникального творческого киноцентра «Юг.Кино».