Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом 27 июля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Утром 27 июля (суббота), с 09:30 мск, на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения», — говорится в его Telegram-канале.

По словам Кореняко, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В Telegram-канале пресс-службы аэропорта Казани добавили, что следующие туда рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

В начале июня вводились временные ограничения в работе аэропорта Казани на прилет и вылет. Во время действия этих мер на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов.