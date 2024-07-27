Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом

ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Каспийске задержаны три местных жителя за подготовку нападений на правоохранителей и теракта в православном храме. Об этом 27 июля сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России на территории Республики Дагестан предотвращена серия преступлений террористической направленности», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Так, в Каспийске были задержаны трое россиян, которые являлись приверженцами запрещенной в РФ международной террористической организации. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также местного православного храма.

По адресам проживания задержанных были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги международной террористической организации, электронные носители информации, а в используемых средствах связи — наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке различных устройств и ручных гранат.

Они дали признательные показания. В них мужчины рассказали, как готовились к терактам и выбирали место для совершения преступления.

«Я приобретал компоненты для взрывного устройства в магазинах на рынке города Каспийска. Научился делать взрывное устройство в Telegram-канале», — сообщил один из задержанных.

Он добавил, что мужчины планировали напасть с ножами на сотрудников правоохранительных органов, которые патрулируют улицы.

Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), организации террористического сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Нападение на церковь и синагогу в Дагестане: что известно и что происходит сейчас
В результате атаки террористов в Махачкале и Дербенте есть погибшие

Ранее, 25 июля, сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Как рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий, обстановка спокойная, признаков паники не наблюдалось.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024