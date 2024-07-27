ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме

В Каспийске задержаны три местных жителя за подготовку нападений на правоохранителей и теракта в православном храме. Об этом 27 июля сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России на территории Республики Дагестан предотвращена серия преступлений террористической направленности», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Так, в Каспийске были задержаны трое россиян, которые являлись приверженцами запрещенной в РФ международной террористической организации. Они намеревались совершить диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также местного православного храма.

По адресам проживания задержанных были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги международной террористической организации, электронные носители информации, а в используемых средствах связи — наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке различных устройств и ручных гранат.

Они дали признательные показания. В них мужчины рассказали, как готовились к терактам и выбирали место для совершения преступления.

«Я приобретал компоненты для взрывного устройства в магазинах на рынке города Каспийска. Научился делать взрывное устройство в Telegram-канале», — сообщил один из задержанных.

Он добавил, что мужчины планировали напасть с ножами на сотрудников правоохранительных органов, которые патрулируют улицы.

Было возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), организации террористического сообщества и участие в нем (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

Ранее, 25 июля, сотрудники правоохранительных органов в Каспийске по нескольким адресам провели оперативно-следственные мероприятия. Как рассказал корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с места событий, обстановка спокойная, признаков паники не наблюдалось.