Актер Александр Марушев из «Улиц разбитых фонарей» умер в возрасте 58 лет

Актер Александр Марушев, исполнивший роль в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил его коллега Владимир Сухов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 26 июля.

«Друзья, сегодня не стало Александра Марушева... Тяжело это осознавать... Прощание состоится 28 июля в 11:00, улица Самарская, 168 – 28», — написал он.

О гибели артиста упомянули и на странице «ВКонтакте» самарской Вальдорфской школы, где учились два ребенка Марушева и в которой работает учителем его супруга Ольга. По информации администрации школы, актер ушел из жизни после продолжительной болезни.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Он работал в Театре имени Николая Гоголя, Самарском театре драмы, а также в самарском Театре юного зрителя «СамАрт».

Помимо роли Игоря Мишина в сериале «Улицы разбитых фонарей», Марушев играл в кинокартине «Морские дьяволы. Смерч», где исполнил роль боцмана Джона Маккормика, а в сериале «Принцип Хабарова» за ним была главная роль. Играл также в фильмах и сериалах «Крик совы», «Мажор», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и других.