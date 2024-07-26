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Полиция изъяла в порту Барселоны 4 т кокаина

Появились кадры изъятия более 4 т кокаина в порту Барселоны
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Фото: Guardia Civil
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Испанские полицейские изъяли в порту Барселоны 4 т кокаина, спрятанного в мешках с рисом. Об этом 26 июля сообщило агентство Reuters.

Правоохранители пресекли деятельность преступной сети, действовавшей на территории Испании, Парагвая и Великобритании. В Асунсьоне, столице Парагвая, наркотик превращали в порошок и упаковывали в пластиковые пакеты, которые потом закладывались в мешки с рисом для перевозки в Европу. Незаконный груз прибыл в Барселону несколько месяцев назад, но обнаружили его только в июле, когда контрабандисты перемещали контейнеры.

В полиции Испании также рассказали, что власти Парагвая и Великобритании обнаружили еще пять тонн кокаина, которые перевозила та же преступная сеть. Это суммарная масса, найденная в результате двух рейдов в течение нескольких месяцев. Обнаруженные в Парагвае 3 т наркотика планировалось отправить в Бельгию, а найденные в порту Саутгемптона в Великобритании 2 т были предназначены испанской фирме, базирующейся в Толедо.

В Парагвае власти арестовали двух человек, а в Испании — восемь.

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Ранее, 3 июля, правоохранительные органы Эквадора нашли более 3 т кокаина в контейнере с бананами, предназначенными для отправки в Россию. Реализация такого количества наркотика могла бы принести преступникам около $254,6 млн.

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