Военные 13 стран поднялись на Эльбрус в рамках акции «Восхождение во имя мира»

Военнослужащие 13 стран, входящих в Международный совет военного спорта (CISM), совершили восхождение на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии в рамках акции «Восхождение во имя мира». Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), отметив, что общая длина пройденного маршрута составила около 12,5 тыс. м.

Восхождение стартовало на высоте 2200 м, а к финишу военные пришли на западной вершине Эльбруса на высоте 5642 м. Таким образом, они смогли набрать высоту в 3442 м. От России на гору поднимались в том числе участники специальной военной операции по защите Донбасса. При этом мероприятие не являлось спортивным состязанием, а «проходило в дружеской атмосфере совместного преодоления трудностей высокогорного пути», указали в пресс-службе.

«Все участники вместе несли флаги своих стран и флаг CISM к вершине горы Эльбрус. На территории Российской Федерации подобное мероприятие проводится впервые», — добавили там.

Мероприятие организовал центр горной подготовки и выживания Минобороны РФ «Терскол» под эгидой Международного совета военного спорта. До этого, в 2022 и 2023 годах, «Восхождение во имя мира» устраивали Вооруженные силы республики Иран, военные поднимались на гору Дамаванд.

В феврале 2023 года сообщалось, что военнослужащие центра горной подготовки и выживания «Терскол» водрузили на Эльбрус Знамя Победы. Восхождение заняло несколько дней. Акция была приурочена к 80-летию снятия с вершины фашистских штандартов. Маршрут экспедиции проходил по тому же пути, как и в 1943 году. Во время войны военные альпинисты сбросили флаги Третьего рейха и штандарты 1-й горнострелковой дивизии вермахта «Эдельвейс». Экспедицию провели в рамках совместной работы со всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество».