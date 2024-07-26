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Количество погибших при пожаре в доме в Ульяновске возросло до двух

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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При пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске количество погибших возросло до двух. Об этом 26 июля сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«По последней информации, двое погибших. С пострадавшими сейчас работают специалисты «скорой», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, силами МЧС на месте ЧП открытое горение было ликвидировано. Причины случившегося выясняются.

Губернатор также добавил, что был организован пункт временного размещения в гостинице «Волга» — там специалисты соцзащиты отрабатывают с семьями оказание необходимой помощи.

Ранее в этот день МЧС РФ сообщило о гибели ребенка в результате пожара, также три взрослых пострадали. На данный момент личный состав пожарной охраны продолжает эвакуацию жильцов горящего дома.

Пожар в доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел ранее в этот день. В региональном МЧС сообщили, что загорелись три квартиры на третьем этаже, в подъезде образовалось сильное задымление. Источник «Известий» сообщал, что, предварительно, причиной пожара мог послужить взрыв газового баллона в одной из квартир.

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