«Уверен, что Черевченко будет с нами долгие годы работать»

Уже третий сезон подряд футболист Игорь Калинин переходит из «Ростова» в воронежский «Факел» на правах аренды. В двух предыдущих розыгрышах чемпионата России он помог «Факелу» избежать вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ) при самом маленьком бюджете в турнире и регулярных сменах главных тренеров. Но теперь заявил, что попытается помочь нынешнему наставнику команды Игорю Черевченко как можно дольше продержаться на своем посту.

Правда, начало нового чемпионата вышло неудачным: в первом туре «Факел» на выезде проиграл со счетом 1:3 московскому «Динамо». В интервью «Известиям» 28-летний Калинин поделился ожиданиями от стартовавшего сезона, рассказал о впечатлениях от переезда на новый стадион в Воронеже, отношениях с «Ростовом» и сравнил голландского новичка команды полузащитника Дилана Мертенса со звездным однофамильцем — бельгийским нападающим Дрисом Мертенсом.

— «Факел» проиграл первый матч чемпионата, в двух предыдущих сезонах тоже были провальные старты. Нет ощущения, что опять ждет тяжелая борьба за выживание, две смены тренера за сезон и хождение по кругу?

— Нет, у меня точно нет такого ощущения. Игорь Геннадьевич — наш главный тренер. И я уверен, что он будет с нами долгие годы работать. По крайней мере, мы со своей стороны сделаем на поле всё, чтобы вместе с ним двигаться к общей цели.

— Думаете, Черевченко нынешний сезон полностью протянет на своем посту?

— Ну как «протянет»? Это некрасивое слово.

— Но все-таки проработать весь этот сезон будет для него успехом, учитывая то, что с момента выхода «Факела» в РПЛ ни один главный тренер не продержался более полугода.

— Повторюсь, я со своей стороны и остальные ребята в команде сделаем всё возможное, чтобы он как можно дольше проработал главным тренером «Факела». Для этого нам надо побеждать и давать результат.

— Видели новый домашний стадион «Факела», на котором дебютируете в ближайшем матче с «Акроном»?

— Да, конечно. Приятно, что у нас появился современный дом. Большая благодарность за это губернатору Воронежской области и Роману Гурамовичу (Асхабадзе, генеральному директору «Факела». — «Известия»). Получается, за полтора года построили этот стадион — это же замечательно. Радует, что мы — весь клуб — поступательно движемся в своем развитии. Никто звезд с неба не хватает, но есть движение вперед. Пускай новый стадион и маленький, вмещает всего 10 тыс. зрителей, но зато наш. Уютный, компактный. Всё есть для команды и зрителей.

— Этот стадион для основной команды «Факела» временный, пока не построят новую 25-тысячную арену на месте старого Центрального стадиона профсоюзов, где вы еще два месяца назад играли. Рассчитываете выступать в Воронеже до открытия нового большого стадиона?

— Дай бог, чтобы так получилось. Не знаю, какие сроки будут у строительства. Но думаю, что точно сыграю на будущем стадионе. Не знаю уж, в составе «Факела» или другой команды, которая приедет в Воронеж на гостевой матч. Но сыграю.

— Вы уже третий сезон подряд уходите в аренду в «Факел», будучи на контракте с «Ростовом». Почему не получается полноценный трансфер в Воронеж?

— Ну тут же есть какие-то финансовые аспекты. У меня длинный контракт с «Ростовом» был, и он еще действует — осталось два года. В клубе у меня хорошие отношения и с Валерием Георгиевичем (Карпиным, главным тренером «Ростова». — «Известия»), и с руководством. Тем не менее у них нет желания, чтобы я возвращался в «Ростов». Да и я не горю желанием туда возвращаться.

— Не проще договориться с ними о расторжении контракта и окончательном переходе в «Факел»?

— Наверно, будь проще, мы бы об этом разговаривали давно. А так получается как получается. Значит, их устраивают эти аренды в «Факел». Ну и меня это устраивает.

— Вы ставили вопрос, чтобы «Ростов» окончательно отпустил в Воронеж, раз не рассчитывает на вас?

— Контракт. Меня «Ростов» покупал не за маленькие деньги. Не могу рассуждать за президента клуба и спортивного директора, но они опытные люди и, наверно, не хотят терять средства. Но этот вопрос лучше им задать.

— Что ждете от стартовавшего чемпионата? Борьбы за выживание, как в прошлые два сезона?

— Да, легче однозначно не будет. Мы готовимся от игры к игре. Как будет, так будет. Лично моя задача — выходить на каждую игру и отдаваться на 120%. Мы всегда играем на победу, а в конце чемпионата посмотрим, где финишируем.

— По итогам прошлого сезона из РПЛ вылетели «Сочи», «Балтика» и «Урал» — клубы с большими бюджетами, чем у «Факела». На их место пришли небогатые «Акрон» и «Динамо» (Махачкала), а также очень специфические из-за кадровой чехарды «Химки». Можно сказать, что теперь избежать вылета будет легче?

— Ну почему? «Акрон» как вышел в РПЛ? «Урал» обыграл.

— Да. В переходных матчах.

— Но обыграл. По итогам двух матчей. Значит, не слабее команд РПЛ.

— Все-таки они победили «Урал» в отдельном матче, а на дистанции у «Факела» больше опыта борьбы за выживание.

— Я не знаю. Игра покажет. Нельзя говорить, что кто-то слабее. Я не могу судить, слабее ли «Акрон», Махачкала и «Химки» «Урала», «Балтики» и «Сочи». Команды, которые пришли в РПЛ, тоже крепкие коллективы. И никто не хочет вылетать. Там амбициозные руководители, которые сделают всё для сохранения клубов в РПЛ.

— Как в команде приняли новичков этим летом?

— У нас отличный, дружный коллектив. Помогаем ребятам освоиться, чтобы они приносили пользу команде. Мы все делаем одно дело, а поле всё рассудит.

— В отношении одного из новичков, голландца Дилана Мертенса, в команде часто шутят по поводу того, что он однофамилец многолетней звезды сборной Бельгии и «Наполи» Дриса Мертенса, который сейчас играет в «Галатасарае»?

— Если честно, нет. Я только недавно прочитал где-то по поводу его фамилии. Кто-то скинул мне ссылку на чью-то статью по этому поводу. А так даже не приходило в голову проводить параллели с тем Мертенсом. Я, конечно, знаю, кто такой Дрис Мертенс, но не заострял внимания на нем, когда к нам приехал Дилан.

— Они хоть чем-то похожи друг на друга в игре?

— Ну нет. Тот Мертенс маленького роста, а наш — большой. Не знаю, внешне точно не похожи.

— То есть не заподозришь, что они родственники?

— Да, не заподозришь (смеется).