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SCMP указала на принижение Китаем значимости визита Кулебы

SCMP: Китай принял Кулебу не в Пекине, чтобы принизить значимость его визита
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Фото: Global Look Press/XinHua/Lu Hanxin
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Министр иностранных дел Китая Ван И принял украинского коллегу Дмитрия Кулебу в Гуанчжоу вместо Пекина, чтобы принизить значимость встречи с ним. Об этом 26 июля пишет газета South China Morning Post.

По словам аналитиков, это может быть стратегическим решением Пекина, которое направлено на сохранение отношений с Россией.

«Не исключено, что Пекин намеренно организовал встречу за пределами столицы, чтобы тонко и символически принизить ее значение в сравнении с дипломатическими отношениями с Россией», — заявил специалист по российско-китайским отношениям Бьорн Александр Дюбен.

Он также отметил «интересный контраст» с апрельским визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пекин, где его принимал председатель КНР Си Цзиньпин.

Эксперты также предположили, что маршрут украинского министра мог быть составлен с учетом участия Ван И на саммите АСЕАН в Лаосе, на полях которого главный дипломат КНР 25 июля встретился с Лавровым.

Еще одной причиной встречи Кулебы и Ван И в Гуанчжоу, а не в Пекине, может являться недавняя критика Киевом Китая за его поддержку России в конфликте на Украине. Это позволило сделать встречу в Гуанчжоу «менее формальной» и «непринужденной», считает профессор международных отношений в Китайском народном университете Ван Ивэй.

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Кулеба прибыл в Китай 23 июля. В ходе переговоров он и Ван И обсудили украинский конфликт. Глава МИД КНР подчеркнул, что его страна выступает за урегулирование исключительно политическим путем, посредством переговоров. Кулеба, в свою очередь, заявил о готовности Украины к переговорном процессу с РФ на определенном этапе.

В конце апреля американский политолог Гарланд Никсон в беседе с «Известиями» обратил внимание, что Китай может использовать дипломатический протокол, чтобы принизить значимость встреч с представителями стран. Тогда КНР посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, которого также приняли не в Пекине, а в Шанхае. Эксперт указал, что для китайской стороны дипломатический протокол крайне важен и она использует его, чтобы делать политические заявления.

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