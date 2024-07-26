Reuters сообщило о признании Пентагона в дискредитации китайской вакцины от COVID-19
Пентагон признал, что распространял на Филиппинах ложную информацию о китайской вакцине против коронавируса Sinovac, чтобы испортить репутацию этого препарата. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщило агентство Reuters.
Как отмечается, впервые о том, что такая информационная операция действительно имела место, рассказал в своем подкасте пресс-секретарь бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте Гарри Рок. По его словам, минобороны США направило официальный ответ на эту тему властям Филиппин. Этот документ не был опубликован ни Вашингтоном, ни Манилой.
«Это правда, что [Пентагон] рассылал филиппинской аудитории сообщения, в которых подверг сомнению безопасность и эффективность препарата Sinovac», — говорится в ответе, текст которого приводит Reuters.
Министерство обороны США в этом документе также признало, что допустило ряд ошибок в этой информационной операции, но заверило Филиппины, что с 2022 года серьезно улучшило надзор за такой деятельностью.
Ранее, 17 июня, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин уличил Вашингтон в том, что последний во время пандемии коронавируса вел пропагандистскую операцию против китайских вакцин. Линь Цзянь рассказал, что Пентагон создавал в соцсетях фейковые аккаунты, с которых распространял ложную информацию о неэффективности и опасности таких препаратов.
В тот же день гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что США занимались дискредитацией не только китайских, но и российских вакцин против COVID-19, ведь Вашингтон считал Москву и Пекин своими конкурентами в вакцинной гонке. При этом российские ученые, несмотря на попытки очернить результаты их труда, смогли опубликовать результаты испытаний вакцины «Спутник V» более чем в 50 ведущих научных журналах и показать, что этот препарат на самом деле эффективен.
Так Дмитриев прокомментировал вышедшее 14 июня расследование агентства Reuters о пропагандистской кампании Пентагона против китайской вакцины Sinovac.