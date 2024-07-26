Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
В одном из торговых центров Новой Москвы семилетний мальчик упал со второго этажа, его госпитализировали. Об этом 26 июля сообщили в столичной прокуратуре.
«По предварительной информации, в торговом центре в Новой Москве семилетний ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со второго этажа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов устанавливает причины случившегося, была организована проверка по факту произошедшего.
В июне в подмосковном Серпухове муж избил свою жену в ТЦ на глазах у ребенка и прохожих. По данным «Известий», супруги были пьяны, когда пришли с ребенком в торговый центр. За это их привлекли к административной ответственности.