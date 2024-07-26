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Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области

«Метриум»: цена 1 кв. м новостроек в Московской области достигла 190 270 рублей
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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По итогам II квартала средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке Московской области достигла 190 270 рублей. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 26 июля. За месяц стоимость выросла на 2,6%, за квартал — на 2,1%.

Цена квартир зафиксирована на отметке 190 100 рублей за 1 кв. м, апартаментов —197 130 рублей за 1 кв. м.

При этом в реализации находилось 217 проектов, где экспонировалось 43,5 тыс. квартир и апартаментов, среди которых 42,3 тыс. — квартиры и 1,2 тыс. — апартаменты. По информации аналитиков, во II квартале было выведено на рынок восемь новых проектов. Лидирует по доле предложения такой недвижимости Ленинский городской округ, на втором месте — Мытищи, на третьем — Одинцовский городской округ.

По данным экспертов, в июне на рынке новостроек Московской области было зарегистрировано 6,5 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). За месяц рост составил 30,7%. За II квартал было совершено 15,3 тыс. сделок ДДУ (+59% за квартал).

«В Москве наблюдается тенденция к перетоку активности покупателей комфорт-класса из старой Москвы в Новую Москву в силу роста недоступности жилья на территории старых границ столицы. Одновременно с этим в мае 2024 года власти Москвы объявили о запрете на проектирование жилых квартир менее 28 кв. м, также 1 июля 2024 года завершилась льготная ипотека. В связи с этим недвижимость Москвы станет еще менее доступной. На Московскую область ограничение на минимальную площадь строительства не распространяется (за исключением проектов КРТ), также в регионе отсутствует наценка на московскую прописку, что делает недвижимость области Москвы еще более доступной в сравнении с московскими новостройками», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, всё это указывает на то, что востребованность новостроек Московской области будет расти. Набирающий популярность удаленный формат работы и рост уровня транспортной доступности делают проживание на прилегающих к Москве территориях еще более доступным в качестве альтернативы проживанию в столице, добавил он.

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Накануне сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года средневзвешенная цена 1 кв. м жилья в Новой Москве составила 246 580 рублей. За год стоимость выросла на 9%,следует из данных компании «Метриум». При этом средневзвешенная цена 1 кв. м квартир составила 246 740 рублей, а апартаментов — 241 680 рублей.

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