Опубликованы кадры уничтожения дронов ВСУ операторами БПЛА во время ближнего боя
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) виртуозно уничтожили украинские дроны в небе над Волчанском в Харьковской области. В распоряжении «Известий» 26 июля появилось видео с места событий.
На кадрах видно, как коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Mavic 3Т попадает в поле зрения российского оператора. Украинский дрон сначала летит навстречу беспилотнику Вооруженных сил (ВС) России, но потом «ныряет» под него, пытаясь уйти от столкновения.
В этот момент оператор БПЛА за доли секунды повреждает коптер ВСУ, после чего тот резко начинает падать вниз. Он разбивается, поскольку при падении с такой высоты шансов остаться целым у устройства нет.
За одни сутки российские операторы таким образом сбили два Mavic 3Т.
Накануне сообщалось, что расчеты ударных FPV-дронов отряда специального назначения «Вега» в составе Южной группировки войск на авдеевском направлении сорвали попытку ротации подразделений ВСУ в ночное время. Умело управляя беспилотником, оператор несколькими точными попаданиями уничтожил все выявленные цели.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».