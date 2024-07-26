Собянин рассказал о реабилитации музея-заповедника «Коломенское»

Реабилитация музея-заповедника «Коломенское» завершится в 2025 году, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. В текущем году будет проведен первый этап благоустройства его территории.

«Проект обновления этого популярного места масштабный, реализуем его поэтапно и максимально бережно. Проведём работы по благоустройству и реабилитации территории, а также реставрации исторических объектов», — рассказал мэр столицы.

По словам Сергея Собянина, в ходе работ по благоустройству на первом этапе будет реабилитирована набережная Москвы-реки от станции метро «Кленовый бульвар» в сторону Сабуровского моста. Здесь планируется расширить пешеходную часть за счёт деревянного настила на воде, что поможет организовать здесь беговую дорожку в летнее время и каток зимой. Кроме того, будет реконструирован причал «Коломенское», где появятся павильоны речного транспорта с залом ожидания, кассами, кафе и рестораном. В музее—заповеднике также появятся семейно-досуговый центр с детской площадкой, кластер для занятий волейболом и воркаутом, а также свадебный сад с зеленым лабиринтом, качелями и площадкой для бракосочетаний.