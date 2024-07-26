В ФРГ четырем подросткам предъявили обвинения в убийстве двух украинцев
Спустя шесть месяцев после нападения с ножом на двух граждан Украины в немецком городе Оберхаузен прокуратура ФРГ предъявила обвинения в убийстве четырем несовершеннолетним. Об этом 26 июля сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Представитель окружного суда Эссена уточнил, что обвиняемым в убийстве подросткам от 14 до 15 лет. При этом в заключении прокуратуры перечислены и другие преступления — грабежи и нападения, которые те же четверо молодых людей совершили с мая 2023 года.
В настоящее время суд решает, будет ли сторона обвинения допущена к основному слушанию.
Ранее, 12 февраля, сообщалось, что в Оберхаузене убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Федерация баскетбола Киева уточняла, что на Ермакова напала группа неизвестных, которая атаковала его и еще одного украинского футболиста Артема Козаченко. Второго спортсмена госпитализировали. Позже он умер от полученных травм.
Газета Bild отмечала, что одним из нападавших был 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения. Уточнялось, что у немцев и украинцев возник конфликт в автобусе. 20 февраля стало известно, что госпитализированный спортсмен умер. Оба молодых человека играли за немецкую команду Art Giants.
Ранее, 16 января, агентство Tagesschau сообщало, что украинцы, живущие в Германии, подвергаются нападкам из-за своего происхождения. Так, агентство Tagesschau рассказало историю одной женщины, которая проживает в берлинском районе Гезундбруннен. Со слов женщины, будучи украинкой, она испытывала к себе враждебность с самого начала после переезда в ФРГ на фоне конфликта с РФ. В результате подобных нападок украинцы стали задумываться о том, чтобы скрывать свое происхождение, добавило издание.