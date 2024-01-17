Украинцы, живущие в Германии, подвергаются нападкам из-за своего происхождения. Об этом 16 января сообщает новостное агентство Tagesschau.

В материале представлены истории нескольких женщин, сталкивавшихся с разного рода притеснениями. Так, Ольга Люба живет в берлинском районе Гезундбруннен. Еще до начала конфликта на Украине она работала медсестрой в германской столице. Будучи украинкой, Ольга испытывала к себе враждебность с самого начала конфликта.

«Но в последнее время она почти каждую неделю подвергается словесным оскорблениям — не только онлайн в социальных сетях, но и в общественных местах», — пишет агентство.

Эксперт по правам человека, Татьяна Горчарук родом из Киева. Она заявила, что в консультативном центре, где она работает, регулярно документируются случаи нападок на украинцев. Случаи агрессии происходят, когда украинцы говорят на родном языке или из-за наклеек с украинским флагом на машине. Помимо оскорблений украинцам говорят, чтобы те «возвращались в страну и заботились о ней», что «Украина принадлежит России, они не должны так себя жалеть». Украинцев также обвиняют в росте цен на электричество и газ в ФРГ.

На фоне подобных нападок украинцы стали задумываться о том, чтобы скрывать свое происхождение.

Элизабет Фаст из Фонда Амадеу Антонио считает, что враждебное отношение во многом происходит из-за «российской пропаганды». Один из распространенных нарративов гласит, что «украинцы — нацисты, и приезжают они в Германию только за пособием по безработице, а затем возвращаются на Украину».

В свою очередь Яннес Якобсен из Немецкого центра исследований интеграции и миграции говорит, что бюджетный кризис в Германии и продолжающийся рост цен частично стерли рамки для тех, кто выступает против поддержки Украины, чтобы открыто выражать свою враждебность.

До этого, 10 декабря, в Германии более тысячи немцев вышли на протест против размещения беженцев в больнице Висмут. Также сообщалось об автопробеге против строительства центра, в котором должны быть размещены беженцы. Тогда же лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц призвал украинских беженцев идти работать.

Позднее, 25 декабря, британская газета Independent писала, что украинские беженцы в Великобритании всё чаще становятся жертвами мошенничества с поддельными визами, а также обмана с предоставлением жилья по программе помощи семьям из Украины. По данным благотворительной организации Sattled, которая расследует инциденты, каждую неделю происходит от одного до пяти таких случаев.

Страны Запада начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.