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Политолог указала на намерение Запада превратить Молдавию в военный плацдарм

Политолог Гузенкова: Молдавия повторяет путь Украины, назвав Россию угрозой
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Власти Молдавии, назвав Россию угрозой национальной безопасности под влиянием Запада, повторяют путь Украины. Об этом в пятницу, 26 июля, заявила в беседе с «Известями» доктор исторических наук, профессор РГГУ Тамара Гузенкова.

Правительство Молдавии утвердило стратегию национальной обороны, в которой Кишинев заявляет о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Кроме того, власти республики подчеркнули, что угрозу безопасности государства якобы представляет Россия.

«Молдавия идет по пути Украины, наступая на те же самые грабли, на которые наступила правящая верхушка Украины. Можно предположить, что с молдавским руководством очень плотно работают западные эксперты и наставники, под диктовку которых корректируются государственные доктринальные и стратегические документы», — прокомментировала Гузенкова.

Так, Запад намерен планомерно превратить Молдавию во вспомогательный плацдарм, через который может оказываться военная помощь Украине. Эксперт отметила, что именно для этой цели Кишинев готовит законодательную платформу и идейную подложку. Например, на базе подобных документов в страну могут вводиться подразделения НАТО или размещаться на ее территории военные базы.

Помимо этого, политолог предположила, что посредством подобных документов правящие силы смогут оказывать еще большее давление и предпринимать рестрикции в отношении тех людей, которые будут не согласны с действиями властей.

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Ранее, 23 июля, польский депутат Катажина Матусик-Липец обратилась к министру обороны страны Владиславу Косиняку-Камышу с призывом к правительству помочь Молдавии защититься от России и развивать отношения с НАТО. Парламентарий отметила, что небольшая численность молдавской армии и ее плохая подготовка и оснащение «вызывают беспокойство».

До этого, 9 июня, бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что есть определенные факторы, говорящие о том, что глава государства Майя Санду вместе с НАТО готовят республику к войне.

Кроме того, 6 июня в разговоре с «Известиями» Додон уже предупреждал о том, что Молдавия силами Запада может превратиться в новую горячую точку. Кроме того, отметил политик, в стране проводятся совместные учения с американскими и румынскими военными. По его словам, уже был такой случай, когда в аэропорту Кишинева приземлялся неизвестный самолет Военно-воздушных сил США.

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