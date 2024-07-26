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СМИ узнали о краже у экс-футболиста Зико ценностей на €500 тыс. на ОИ в Париже

Le Parisien: Зико обокрали на €500 тыс. на Олимпийских играх в Париже
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Фото: TASS/Zuma
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Приглашенного в Париж на Олимпийские игры (ОИ) бывшего футболиста сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в столице Франции, ущерб составил €500 тыс. Об этом 26 июля сообщило издание Le Parisien.

Зико уезжал из отеля в 19-м округе Парижа на такси, когда водителя отвлекли два злоумышленника. Они украли портфель футболиста, в котором, по его словам, находились часы Rolex, колье с бриллиантами, а также €2 тыс. и $2 тыс. наличными.

Экс-футболист подал жалобу в прокуратуру Парижа. Расследование поручено BRB (бригаде по подавлению бандитизма) парижской судебной полиции.

По словам источника, ущерб в конечном итоге мог быт потерпевшим «очень переоценен».

Зико забил 48 голов в 71 матче за сборную Бразилии в 1976–1986 годах и выиграл с нею бронзу чемпионата мира 1978 года.

После завершения игровой карьеры Зико был тренером сборных Японии и Ирака, а также «Фенербахче», «Олимпиакос» и ЦСКА.

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В феврале из дома экс-министра иностранных дел Франции Филиппа Дуст-Блази похищены ценности на сумму примерно €120 тыс. Были украдены двое роскошных часов Patek Philippe, дорогие кожаные и ювелирные изделия, а также одежда люксовых брендов.

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