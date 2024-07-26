Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Кубань установила рекорд по потоку туристов

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 8,3 млн туристов отдохнули на курортах Кубани, по данным на 15 июля 2024 года. Это на 8% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в пятницу, 26 июля.

Путешественников принимают 11 тыс. гостиниц, отелей и хостелов общей емкостью 623 тыс. мест. Средний уровень заполняемости средств размещения — 88%, на побережьях Азовского и Черного морей — 90%, в предгорьях — 55%.

По информации ИА KrasnodarMedia, во второй половине лета в регионе могут поставить новый рекорд по турпотоку. Так, на конец августа уже забронировано 85% номерного фонда, на сентябрь — 65%.

Гостям Кубани предлагают 250 туристических маршрутов и 700 объектов для показа, в том числе экскурсии на фермы, сыроварни, винодельни. В крае действуют 590 пляжных зон — это на 24 больше, чем годом ранее. Новые пляжи появились в Сочи, Ейске и Геленджике.

Самыми популярными направлениями отдыха традиционна стали Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Новороссийск. Однако в текущем 2024 году повышенный интерес у россиян вызвал Ейский район. Турпоток в этот муниципалитет за первое полугодие вырос на 22%.

Ранее в июле «Известия» писали, что популярность внутреннего морского туризма в России в этом сезоне снизилась, а вот интерес к поездкам на реки и озера стал расти. Например, спрос на Калужскую область увеличился на 115% по сравнению с прошлым годом, а востребованность Алтая — на 120%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024