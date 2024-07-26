Кубань установила рекорд по потоку туристов

Около 8,3 млн туристов отдохнули на курортах Кубани, по данным на 15 июля 2024 года. Это на 8% больше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в пятницу, 26 июля.

Путешественников принимают 11 тыс. гостиниц, отелей и хостелов общей емкостью 623 тыс. мест. Средний уровень заполняемости средств размещения — 88%, на побережьях Азовского и Черного морей — 90%, в предгорьях — 55%.

По информации ИА KrasnodarMedia, во второй половине лета в регионе могут поставить новый рекорд по турпотоку. Так, на конец августа уже забронировано 85% номерного фонда, на сентябрь — 65%.

Гостям Кубани предлагают 250 туристических маршрутов и 700 объектов для показа, в том числе экскурсии на фермы, сыроварни, винодельни. В крае действуют 590 пляжных зон — это на 24 больше, чем годом ранее. Новые пляжи появились в Сочи, Ейске и Геленджике.

Самыми популярными направлениями отдыха традиционна стали Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Новороссийск. Однако в текущем 2024 году повышенный интерес у россиян вызвал Ейский район. Турпоток в этот муниципалитет за первое полугодие вырос на 22%.

Ранее в июле «Известия» писали, что популярность внутреннего морского туризма в России в этом сезоне снизилась, а вот интерес к поездкам на реки и озера стал расти. Например, спрос на Калужскую область увеличился на 115% по сравнению с прошлым годом, а востребованность Алтая — на 120%.