Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 20 по 26 июля можно в материале «Известий».

Так, в течение прошедшей недели Вооруженными силами (ВС) РФ было нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, поражались: цеха сборки беспилотников, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате активных действий подразделений Южной группировки войск был освобожден населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также улучшено положение по переднему краю.

Также было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух аэромобильных и четырех штурмовых бригад ВСУ. Отражены шесть контратак противника, добавили в МО.

На данном направлении ВСУ потеряли до 4640 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113 и 44 автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 64 орудия полевой артиллерии, из которых 37 западного производства, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 полевых складов боеприпасов.

Помимо этого, с 20 по 26 июля на линии боевого соприкосновения в плен сдались 63 украинских военнослужащих, из них 27 в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две тактические ракеты «Точка-У», девять управляемых французских авиационных бомб Hammer, 36 реактивных американских снарядов HIMARS, а также 623 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 28 464 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16 684 танка и других боевых бронированных машин, 1390 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 086 единиц специальной военной автомобильной техники.

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