Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Алжир с деловым заходом

Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в алжирский порт Оран с деловым заходом. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.

«Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики», — уточнили в материале.

Также вместе с ним прибыл средний морской танкер «Академик Пашин», визит моряков продлится несколько дней. В Северном флоте рассказали, что экипажи фрегата планируют поучаствовать в протокольных мероприятиях, отдохнуть после трансатлантического перехода, познакомиться с местными достопримечательностями, побывать в нацмузее «Забана», провести товарищеский футбольный матч с алжирскими моряками и пополнить запасы воды и продовольствия.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — это многоцелевой корабль-носитель высокоточного ракетного оружия. А танкер «Академик Пашин» предназначен для перевозки горючего топлива для боевых кораблей, авиационного топлива и продуктов питания.

Дальний поход «Адмирала Горшкова» начался 17 мая. За это время фрегат совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Венесуэлы.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли 20 июня рассказал, что заход Северного флота в Гавану стал новой строкой в отношениях между Россией и Кубой. Коронелли также заявил о том, что атомный подводный крейсер зашел в Гавану впервые в истории. Он напомнил, что фрегат «Адмирал Горшков» три дня был открыт для широкого посещения публики, «тысячи людей его посмотрели».