Врач назвал причины ожирения у детей

Причина лишнего веса кроется в доступности еды в современном мире. Кроме этого, ожирение детей связано с микробиотой (все микроорганизмы, которые населяют наш организм и с которыми мы сосуществуем. — Ред.) матери. Об этом д. м. н., профессор, академик РАН, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Румянцев рассказал в пятницу, 26 июля.

«Доступность еды для людей привела к тому, что мы переедаем в полном объеме. Если раньше мы пищу добывали, то теперь мы ее не добываем. Она в течение дня может поступать в любом количестве, особенно к ночи. Мы должны спать в любом количестве, особенно к ночи. И мы хорошо должны себе представлять, что процесс переваривания и усвоения пищи происходит во время сна, а не когда вы активны», — сказал он в беседе с сайтом aif.ru.

Врач отметил, что сон и еда несовместимы. Поэтому желательно не есть на ночь и сделать перерыв перед сном порядка четырех часов.

Кроме этого, Румянцев отметил, что многое зависит от мамы, потому что когда ребенок находится внутри утробы матери, он фактически взаимодействует с той микробиотой, с которой живет мама, и он рождается уже с этой микробиотой.

«Если мама страдает превышением веса или ожирением, то фактически микробиота, которую получает ребенок, заставляет его использовать продукты питания. Более того, формирование всех позиций сформируется до школьного возраста», — заключил специалист.

26 июня врач-эндокринолог Анастасия Тараско рассказала, что сахарный диабет второго типа у девочек развивается чаще, чем у мальчиков, примерно на 30%. Существует гипотеза, что девочки сильнее подвержены данной болезни из-за большего количества жировой ткани в организме, сообщает 360.ru.

В России за последние восемь лет зафиксировано резкое увеличения количества граждан, которые имеют избыточный вес. По данным Роспотребнадзора, этот показатель среди взрослого населения старше 18 лет увеличился вдвое, передает НСН. По словам замглавы федеральной службы Ирины Брагиной, ожирение среди граждан всё чаще встречается не только у взрослых, но и у детей, пишет RT.

Ранее, 19 июня, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, к. м. н., Эльвира Фесенко объяснила, почему ожирение может оказывать влияние на мозг.

Специалист выделила причины, которые могут влиять на состояние мозга. Первой из них она назвала уменьшение физической активности и, следовательно, снижение эффектов экзеркинов. По ее словам, экзеркины представляют собой группу молекул, вырабатывающихся в стенке кровеносных сосудов эпителиальными клетками, в легких, в печени, в жировой ткани, они способствуют многочисленным положительным эффектам физических тренировок. Также ожирение влияет на состояние мозга из-за ухудшения здоровья микробиоты, поскольку состояние бактерий в кишечнике связано с состоянием мозга.