Народный фронт отправил медикам на передовую технику и медоборудование

Народный фронт организовал специальный сбор для военных медиков, помощь уже доставили 104 медодразделениям по всей линии боевого соприкосновения, врачи получили автомобили для эвакуации раненых, оборудование, рюкзаки, кровоостанавливающие и перевязочные материалы. Об этом 26 июля «Известиям» сообщили в Народном фронте.

За год общественники собрали более 290 млн рублей, а также привлекли средств и оборудования на сумму более 25 млн.

«Мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция, и единство народа, армии и руководства страны должно быть на очень высоком уровне. Мы исполняем волю людей и предлагаем вам поддержать Народный фронт в сборе средств для закупки всего необходимого, что запросили военные медики», — отметил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

В специальный эвакуационный комплект, который Народный фронт передает военным медикам, входят система радиоэлектронной борьбы для защиты от атак вражеских беспилотников, устройство для обнаружения дронов, противоосколочные одеяла, приборы ночного видения, маскировочная сеть и другое нужное оборудование.

«От нашего разведывательного подразделения хотел бы поблагодарить Народный фронт за оказанную помощь. Автомобиль отправится на передовую, чтобы наши ребята как можно скорее попадали в медицинские учреждения, где спасут их жизнь и здоровье», — поблагодарил за помощь один из военнослужащих.

На средства сбора приобрели аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование, которое Народный фронт и партнеры из организации «Красный круг» доставили военным 27-й дивизии. Один ИВЛ сразу же ввели в работу в полевом многопрофильном госпитале на авдеевском направлении, второй передали медикам скорой помощи.

«Привезли военным медикам, работающим на авдеевском направлении, тележки с электроприводом и несдуваемыми колесами и один аппарат ИВЛ, который можно использовать в реанимобиле при транспортировке и эвакуации раненых», — добавила представитель Народного фронта Ирина Ким.

Со своей стороны? представитель АНО «Красный круг» Карапет Тополян добавил, что мобильные аппараты ИВЛ могут работать как от аккумулятора при транспортировке раненых, так и в стационаре.

«Аппарат хороший, с возможностью работы в транспорте, иногда такая необходимость при транспортировке возникает. Народный фронт не первый раз оказывает нам помощь, присылают всё — от лекарственных препаратов до различного оборудования», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, военнослужащий с позывным Лапа.

Все квадроциклы, багги, автомобили, лодки, ковчеги Народный фронт оснащает средствами РЭБ и дрон-детекторами. Всего на средства сбора закуплено 138 единиц портативного медоборудования (УЗИ, рентген, ИВЛ, ЭКГ, лаборатории), 42 квадроцикла и багги, 63 прицепа, 18 автомобилей, 10 лодок с моторами, 100 плавающих конвертов «Ковчег», 766 носилок и волокуш, 107 тележек ТЭТЭ с электроприводом, 205 эвакуационных конвертов для вертолетной эвакуации, 798 медицинских рюкзаков.

Также Народный фронт организует занятия по тактической медицине.

«Наши занятия помогают людям освоить навыки оказания первой помощи и спасти жизнь себе и своему товарищу», — рассказал врач организации «Друзья медицины Донбасса» Андрей Спиридонов.

Специальный сбор для военных медиков продолжается, помочь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Всё для Победы!»