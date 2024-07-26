Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

Народный фронт отправил медикам на передовую технику и медоборудование

0
Фото: Народный фонд
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народный фронт организовал специальный сбор для военных медиков, помощь уже доставили 104 медодразделениям по всей линии боевого соприкосновения, врачи получили автомобили для эвакуации раненых, оборудование, рюкзаки, кровоостанавливающие и перевязочные материалы. Об этом 26 июля «Известиям» сообщили в Народном фронте.

За год общественники собрали более 290 млн рублей, а также привлекли средств и оборудования на сумму более 25 млн.

«Мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция, и единство народа, армии и руководства страны должно быть на очень высоком уровне. Мы исполняем волю людей и предлагаем вам поддержать Народный фронт в сборе средств для закупки всего необходимого, что запросили военные медики», — отметил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

В специальный эвакуационный комплект, который Народный фронт передает военным медикам, входят система радиоэлектронной борьбы для защиты от атак вражеских беспилотников, устройство для обнаружения дронов, противоосколочные одеяла, приборы ночного видения, маскировочная сеть и другое нужное оборудование.

345345345

«От нашего разведывательного подразделения хотел бы поблагодарить Народный фронт за оказанную помощь. Автомобиль отправится на передовую, чтобы наши ребята как можно скорее попадали в медицинские учреждения, где спасут их жизнь и здоровье», — поблагодарил за помощь один из военнослужащих.

На средства сбора приобрели аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование, которое Народный фронт и партнеры из организации «Красный круг» доставили военным 27-й дивизии. Один ИВЛ сразу же ввели в работу в полевом многопрофильном госпитале на авдеевском направлении, второй передали медикам скорой помощи.

«Привезли военным медикам, работающим на авдеевском направлении, тележки с электроприводом и несдуваемыми колесами и один аппарат ИВЛ, который можно использовать в реанимобиле при транспортировке и эвакуации раненых», — добавила представитель Народного фронта Ирина Ким.

Со своей стороны? представитель АНО «Красный круг» Карапет Тополян добавил, что мобильные аппараты ИВЛ могут работать как от аккумулятора при транспортировке раненых, так и в стационаре.

«Выдвигаемся ночью, при выключенных фарах, на ощупь»
Как медики в зоне СВО рискуя собой спасают раненых

«Аппарат хороший, с возможностью работы в транспорте, иногда такая необходимость при транспортировке возникает. Народный фронт не первый раз оказывает нам помощь, присылают всё — от лекарственных препаратов до различного оборудования», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, военнослужащий с позывным Лапа.

Все квадроциклы, багги, автомобили, лодки, ковчеги Народный фронт оснащает средствами РЭБ и дрон-детекторами. Всего на средства сбора закуплено 138 единиц портативного медоборудования (УЗИ, рентген, ИВЛ, ЭКГ, лаборатории), 42 квадроцикла и багги, 63 прицепа, 18 автомобилей, 10 лодок с моторами, 100 плавающих конвертов «Ковчег», 766 носилок и волокуш, 107 тележек ТЭТЭ с электроприводом, 205 эвакуационных конвертов для вертолетной эвакуации, 798 медицинских рюкзаков.

Также Народный фронт организует занятия по тактической медицине.

«Наши занятия помогают людям освоить навыки оказания первой помощи и спасти жизнь себе и своему товарищу», — рассказал врач организации «Друзья медицины Донбасса» Андрей Спиридонов.

Специальный сбор для военных медиков продолжается, помочь врачам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Всё для Победы!»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024