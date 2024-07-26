АвтоВАЗ остановит выпуск автомобилей на три недели

АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей на время корпоративного отпуска, который будет проходить с 29 июля по 18 августа. Об этом 26 июля сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В компании отметили, что текущий запас автомобилей сформирован с учетом корпоративного отпуска. В течение этих трех недель на АвтоВАЗе и дочерних предприятиях пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования, а также по улучшению условий труда. Кроме того, планируется сформировать задел автокомпонентов для быстрого запуска и дальнейшей бесперебойной работы предприятия.

По итогам первого полугодия 2024-го АвтоВАЗ выпустил 235,8 тыс. автомобилей — на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самой массовой моделью на конвейере остается Lada Granta с показателем 110,8 тыс. выпущенных машин (+37,4%). Второе место по объему производства заняла Lada Vesta с результатом 68,3 тыс. автомобилей (рост в 3,5 раза).

Далее следуют внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend, выпуск которых увеличился на 49%? почти до 53 тыс. единиц. В середине мая на предприятии в Ижевске началось производство универсалов и фургонов Lada Largus, и по состоянию на конец июня с его конвейера сошло 3790 таких машин.

23 июля глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания начнет производство внедорожников Lada Niva Sport в декабре 2024 года. В следующем году на основном конвейере на все модификации Niva — сначала на Travel, а потом на Legend — будут устанавливаться более мощные моторы объемом 1,8 л.

Также 23 июля АвтоВАЗ объявил о запуске программы по реализации подержанных автомобилей под названием Restart. Она объединяет программу сертификации подержанных Lada или машин других брендов, онлайн-маркетплейс, а также кредитные и страховые продукты.