Количество покусанных клещами липчан приближается к 3 тыс. человек

В Липецкой области от укусов клещей пострадали 2883 человека. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора на 25 июля. Почти половина покусанных (45,8%) — это дети.

В лаборатории доставили для исследования 2695 насекомых. Из них 353 (13,1%) оказались инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 114 (4,2%) — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, еще 6 (0,2%) — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус клещевого энцефалита на территории региона обнаружен не был.

В 15% случаев клещи атаковали липчан в природных условиях, в 6,5% — на территории СНТ, и в 64,5% — на территории приусадебных участков и домовладений, уточняет GOROD48 со ссылкой на санитарное ведомство.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко заявлял, что в России единственное насекомое, представляющее угрозу для людей, — клещ. По словам специалиста, насекомые редко являются переносчиками инфекций, однако в некоторых странах такие случаи все-таки зафиксированы. Так, в странах Африки или в Южной Америке насекомые могут переносить малярию и желтую лихорадку.