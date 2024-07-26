Охранник грубо оттолкнул журналистку «Известий» Дарию Сенникову при попытке задать вопрос главе британского МИДа Дэвиду Лэмми. Инцидент произошел 26 июля.

Журналистка намеревалась задать министру вопрос о планах Лондона и далее поставлять оружие Киеву. При попытке подойти к главе МИДа охранник оттолкнул девушку со словами: «Мы разговариваем», при этом свой поступок он объяснил фразой «Я просто шел, мадам».

В середине мая посол Норвегии Роберт Квиле оттолкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова во время освещения митинга против проводимой послом Евросоюза в РФ Роланом Галарагом конференции «День Европы». Журналист попытался задать вопрос дипломату, но тот бесцеремонно оттолкнул его и вошел в гостиницу, где проходило мероприятие.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался дать оценку действий посла.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, если бы посол из России за рубежом оттолкнул западного журналиста, крик был бы на весь мир. Кроме того, она указала на то, что попытка назвать произошедшее фейком свидетельствует о том, что европейская цивилизация теперь состоит исключительно из лжи.​​​​