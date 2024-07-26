Уровень безработицы в Петербурге достиг минимальных значений

В Санкт-Петербурге безработица оказалась почти в 2 раза меньше среднего показателя по России. Она составляет 2,7%. Уровень безработицы в городе в этом году достиг минимальных значений в 0,23%. По методологии Международной организации труда он составляет 1,5%.

По словам замдиректора Центра занятости населения города Ольги Погодиной, которые приводит ТАСС, фиксируется динамика на снижение, и сейчас наиболее низкий уровень безработицы.

Рынок труда она назвала рынком соискателя, во многих отраслях у специалистов есть большой выбор между компаниями, готовыми взять их на работу. Так, по данным платформы «Работа России», в Петербурге есть около 54 тыс. свободных вакансий, уточняет телеканал «78».

Ранее, 24 июля, Росстат сообщил, что в России впервые не осталось семей, которым не хватает средств на покупку еды. Число тех, кому хватает денег для удовлетворения всех потребностей, находится на своем максимуме за много лет. Впервые с 2004 года в 2023 году российские семьи не заявляли о нехватке денег на еду. В прошлом году таких семей было 0,1% от общего числа, а 20 лет назад — 4,4%.