Заммэра Сергунина рассказала о гастролях московских артистов в дружественных странах

Этим летом столичные вокальные и танцевальные коллективы посетят с гастролями 12 государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В межсезонье московские артисты выступят в Китае, Малайзии, Коста-Рике, Венесуэле, Бразилии и других странах. Их гастроли познакомят зарубежную публику с творческим наследием России и насыщенной культурной жизнью Москвы», — отметила Сергунина.

Например, недавно в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая Московский государственный академический театр танца «Гжель» дал гала-концерты в Пекине и Харбине, а коллектив «Хор Турецкого» выступил с международной программой «Песни Победы» в Сербии, Белоруссии, Узбекистане и на Кубе.

В прошлом году столичные исполнители ездили с гастролями, в том числе в Индонезию, Таиланд, Мексику, Перу, Вьетнам, Казахстан, Уругвай. В частности, были организованы выступления Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и показ балета «Лебединое озеро».

В августе в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» десятки зарубежных музыкантов выйдут на сцену в парке «Зарядье». В программе — концерты «Орган сквозь время» и «Музыка сквозь века. Барокко», Фестиваль юношеских оркестров мира с участием команд из государств БРИКС и СНГ.