Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США

В американском штате Техас 25 июля правоохранители задержали одного из самых разыскиваемых преступников — сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо, сообщила газета El Financiero.

Задержание 76-летнего Самбады произошло на границе с Мексикой в аэропорту города Эль-Пасо. Эль-Майо годами скрывался от правосудия. В феврале 2023 года суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил Самбаде обвинение в производстве и распространении фентанила. Но и до этого Самбаде были предъявлены обвинения в организации преступной группы, заговоре с целью убийства, отмывании денег и различных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, таких как контрабанда кокаина, героина и метамфетамина в Соединенные Штаты, пишет издание.

«США предложили вознаграждение в размере $15 млн любому, кто предложит информацию для поимки самого разыскиваемого в стране преступника», — отметила газета.

В 80-х годах прошлого века Самбада познакомился с Хоакином Гусманом по прозвищу Эль-Чапо и организовал с ним наркокартель «Синалоа», который стал крупнейшей транснациональной преступной организацией. В одном из обвинительных заключений против Самбады указывалось, что он руководил по меньшей мере 84 операциями по незаконному обороту наркотиков в Соединенных Штатах с 1999 года.

25 мая американский президент Джо Байден сообщил, что власти Мексики выдали США одного из главарей наркокартеля «Синалоа» — Нестора Исидро Переса Саласа, также известного как Эль-Нини. Ему вменяются причастность к незаконному обороту фентанила, а также убийства, пытки и похищение соперников, свидетелей и других людей.

В апреле 2023 года сообщалось, что в США призывали ввести вооруженные силы в Мексику для борьбы с наркокартелями. В сенат был представлен законопроект, требующий разрешения на использование военной силы, чтобы в полном объеме начать войну с картелями.