Морпехи ТОФ показали работу беспилотника с ИИ «Молния»

По виду дрон «Молния» напоминает самолет-конструктор с джойстиком для управления, простыми компонентами сборки и катапультой для пуска, но встреча с ним повергает в ужас артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали «Известиям» морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота.

Беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом (ИИ) легче, дешевле и может работать на большей дальности, чем «Ланцет». По словам командира разведывательно-ударного взвода малых БПЛА с позывным Вал, «Молнию» можно сравнить с «Ланцетом» по мощности и дальности. Ею уже уничтожены САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-20.

«Сборка осуществляется быстро. И искусственный интеллект можно поставить, и в плане работы со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Много что можно сделать. И дальность увеличить, и подъем боекомплекта», — перечислил Вал возможности БПЛА в беседе с военкором «Известий» Денисом Воробьевым.

Беспилотник развивает скорость до 80 км/ч. Остановить такой дрон во время боя практически невозможно.

«Наша «Молния» летает на 30 км в тыл противника, батарейки мало потребляет. Мы летали 32–35 минут спокойно. Применяется против тяжелой техники: танки, бронированные машины, пикапы, артиллерия», — рассказал инженер БПЛА с позывным Рико.

Расчеты этих дронов уже месяц выбивают артиллерию ВСУ с позиций на южнодонецком фронте. Против маленьких, но смертоносных «Молний» бессильны даже системы РЭБ противника.

12 июля стало известно, что российские военные начали испытания нового прототипа наземного дрона «Айболит» в зоне проведения спецоперации. Беспилотное транспортное средство было создано для эвакуации раненых с поля боя. Беспилотник является электрическим, он бесшумный и управляется дистанционно оператором.

Тем временем в России также совершенствуются инструменты по борьбе с беспилотниками. Ранее, 10 июня, в РФ разработали систему связи между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами БПЛА. Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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