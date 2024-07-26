Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Морпехи ТОФ показали работу беспилотника с ИИ «Молния»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По виду дрон «Молния» напоминает самолет-конструктор с джойстиком для управления, простыми компонентами сборки и катапультой для пуска, но встреча с ним повергает в ужас артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали «Известиям» морпехи 40-й бригады Тихоокеанского флота.

Беспилотник «Молния» с искусственным интеллектом (ИИ) легче, дешевле и может работать на большей дальности, чем «Ланцет». По словам командира разведывательно-ударного взвода малых БПЛА с позывным Вал, «Молнию» можно сравнить с «Ланцетом» по мощности и дальности. Ею уже уничтожены САУ «Гвоздика» и три гаубицы Д-20.

«Сборка осуществляется быстро. И искусственный интеллект можно поставить, и в плане работы со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Много что можно сделать. И дальность увеличить, и подъем боекомплекта», — перечислил Вал возможности БПЛА в беседе с военкором «Известий» Денисом Воробьевым.

Беспилотник развивает скорость до 80 км/ч. Остановить такой дрон во время боя практически невозможно.

«Наша «Молния» летает на 30 км в тыл противника, батарейки мало потребляет. Мы летали 32–35 минут спокойно. Применяется против тяжелой техники: танки, бронированные машины, пикапы, артиллерия», — рассказал инженер БПЛА с позывным Рико.

Расчеты этих дронов уже месяц выбивают артиллерию ВСУ с позиций на южнодонецком фронте. Против маленьких, но смертоносных «Молний» бессильны даже системы РЭБ противника.

Достать «Ланцетом»: боеприпасы-БПЛА стали незаменимым оружием армии РФ
Уничтожением украинской техники заканчивается 90% атак такими беспилотниками

12 июля стало известно, что российские военные начали испытания нового прототипа наземного дрона «Айболит» в зоне проведения спецоперации. Беспилотное транспортное средство было создано для эвакуации раненых с поля боя. Беспилотник является электрическим, он бесшумный и управляется дистанционно оператором.

Тем временем в России также совершенствуются инструменты по борьбе с беспилотниками. Ранее, 10 июня, в РФ разработали систему связи между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и операторами БПЛА. Система позволит бойцам соседних подразделений получать информацию по радиоэлектронной обстановке на смежных участках линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024