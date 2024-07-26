В Перу заявили о гибели двух своих граждан при крушении судна Argos Georgia
Два гражданина Перу погибли при крушении судна Argos Georgia у Фолклендских островов, еще один человек числится пропавшим. Оо этом в пятницу, 26 июля, сообщил перуанский МИД.
«МИД с сожалением констатирует гибель соотечественников Херальдо Родригеса Аспахо и Луиса Хуниора Авилеса Калле <...> Сезар Аугусто Паредес Аспахо по-прежнему считается пропавшим без вести», — говорится в заявлении.
В министерстве добавили, что они контролируют работу поисково-спасательных отрядов. МИД выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать помощь в процедурах репатриации тел.
О затонувшем в 500 км от побережья Фолклендских островов судне Argos Georgia, на борту которого находились 27 человек, в том числе восемь российских граждан, стало известно ранее 24 июля. По данным испанского агентства EFE, погибли восемь человек, еще пять числятся пропавшими без вести.
Как сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова, трое российских граждан, находившихся на потерпевшем крушение у Фолклендских островов рыболовецком судне, погибли.