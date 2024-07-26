Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ

Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на парковке возле жилой многоэтажки в Москве Евгений Серебряков доставлен в Россию из Турции. Об этом 26 июля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что после установления личности злоумышленника он был объявлен в международный розыск. Информацию о его личности, приметах и возможном местонахождении сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ отправили турецким партнерам.

«В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме», — сообщила Волк.

Сегодня же Серебряков был доставлен в Москву и передан следственным органам для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывных устройств»).

Внедорожник взорвался на парковке около жилого многоквартирного дома в Москве 24 июля. В результате пострадал мужчина, ему оторвало конечности. Женщина, сидевшая рядом, получила рваные раны лица. Как было выяснено, причиной взрыва стала детонация неизвестного предмета, который был установлен в машине.

По данным источника «Известий», пострадавший оказался военнослужащим. Взрывное устройство находилось под водительским сиденьем. Подозреваемый, который заложил взрывчатку, мог, предположительно, приехать к дому военного на такси. Вероятно, преступление было совершено по заданию украинских спецслужб.

Дело о подрыве передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ. В Следственном комитете РФ рассказали, что личность подозреваемого установлена. В этот же день он был задержан в Турции.