В США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета
Федеральное управление гражданской авиации США расследует крушение небольшого самолета в Бар-Харборе в штате Мэн, в результате которого погибли два человека. Представитель управления заявил, что самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту округа Хэнкок около 12:25 в четверг, о чем сообщает 25 июля Associated Press.
Власти не сразу идентифицировали двух человек, погибших в результате трагедии. Крушение произошло в конце взлетно-посадочной полосы и привело к пожару, сообщил менеджер аэропорта Лерой Муиз.
«К сожалению, двое находившихся на борту самолета погибли в результате крушения и последовавшего за ним пожара», — говорится в заявлении Муиза.
Офис шерифа округа Хэнкок сообщил, что на место происшествия приехало несколько групп спецслужб, «приоритетом было оказать помощь пострадавшим и обеспечить безопасность спасателей».
16 июня в Калифорнии два пилота погибли в результате крушения небольшого самолета времен Второй мировой войны во время мероприятия, посвященного Дню отца в США. По данным Федерального управления гражданской авиации, двухмоторный Lockheed 12A разбился вскоре после вылета из аэропорта Чино. По словам официальных лиц, на земле никто не пострадал.