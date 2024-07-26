Глава Гагаузии рассказала о возможном потеплении отношений с Кишиневом

До конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений в отношениях между Кишиневом и Комратом не будет, точка невозврата уже пройдена, сообщила в интервью «Известиям» глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Я уверена, что до конца мандата действующего президента Майи Санду никаких улучшений не будет, так же, как и уверена, что будут предприниматься попытки еще больше надавить и на меня как на башкана, и на Гагаузскую автономию. Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена, и никакого диалога не будет. Кишинев не предпринимал попытки урегулировать отношения с Гагаузией», — сообщила Гуцул.

При этом глава автономии выразила уверенность, что отношения между сторонами изменятся после 20 октября, когда в республике пройдут президентские выборы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Евгении Гуцул «Известиям»:

«Точка невозврата в отношениях с нынешней властью Молдовы пройдена»