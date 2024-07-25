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Приговоренный к смертной казни в Минске немецкий наемник сообщил о задании СБУ

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни и участвовавший в боевых действиях на Украине против России, рассказал в эфире государственного телевидения 25 июля, что должен был выполнить задание Службы безопасности Украины (СБУ) в Минске.

Он сообщил, что в настоящее время на Украине действует около 132 формирований из иностранных наемников. Кригер отправлял заявки о своем участии во все, контакты которых смог найти. Одно из формирований откликнулось быстрее других и предложило ему вступить в свои ряды после тренировок. Затем его связали с куратором из СБУ — человек в маске позвонил ему по видеосвязи.

«В одном из таких разговоров поступило предложение вылететь в Минск для выполнения важных заданий. <...> Сейчас я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске. Тогда мне это не казалось странным. В немецких СМИ постоянно говорят, что стоит доверять украинским властям», — заявил гражданин ФРГ телеканалу «Беларусь 1».

Немец также выразил надежду, что белорусский лидер Александр Лукашенко еще может отменить приказ о его казни. При этом добавив, что власти его родной страны, ФРГ, категорически не хотят идти на контакт с Минском и обсуждать этот вопрос, хотя члены семьи Кригера добиваются этого всеми силами.

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До этого, 20 июля, агентство Reuters сообщило, что гражданина Германии, который участвует в боевых действиях на Украине против России, приговорили к смертной казни через расстрел в Белоруссии. Отмечалось, что МИД ФРГ и посольство в Минске оказывают задержанному консульскую поддержку и интенсивно работают с белорусскими властями от его имени.

Уточнялось, что суд Белоруссии в конце июня осудил 30-летнего Рико Кригера по шести статьям Уголовного кодекса. При этом наемник находится под стражей с ноября 2023 года.

Как отмечало издание SB News, Кригер въехал в республику 2 октября и начал собирать сведения для украинской разведки. В частности, фотографировал объекты военной инфраструктуры по координатам, в том числе железнодорожную станцию «Озерище». Затем ему отправили координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его установке на железной дороге.

Ранее, 11 июня, в Следственном комитет (СК) РФ сообщили, что всего на украинских представителей власти, силовиков, националистов и наемников было заведено более 5 тыс. дел. Еще в феврале этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости бороться с наемничеством на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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