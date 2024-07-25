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Более половины молдаван высказались против переизбрания Санду президентом

IMAS: более половины жителей Молдавии желают прихода к власти нового человека
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Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Более половины граждан Молдавии хотели бы видеть на посту президента республики нового человека. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июля результаты исследования Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), проведенного по заказу румынской компании Independent news.

Так, 58% молдаван высказались против переизбрания президентом Майи Санду. В мае такой ответ дали 55% респондентов. Параллельно с этим уменьшается число тех, кто желает вновь видеть Санду на посту главы государства (37% по сравнению с 39% в мае). При этом большинство опрошенных (44%) всё равно убеждены, что действующий молдавский лидер победит на президентских выборах.

Жителей страны также спросили мнение о вступлении Молдавии в Евросоюз (ЕС). Выяснилось, что почти половина молдаван (45%) не верят, что республика станет членом объединения к 2030 году, примерно столько же (43%) настроены оптимистично.

В случае референдума о присоединении страны к Румынии только 36% опрошенных заявили, что согласились бы с данным выбором, а 53% проголосовали бы против.

Опрос проводился с 8 по 21 июля, в нем приняли участие 1093 человека.

Вместе с кем: молдавская оппозиция пока не нашла единого кандидата на выборы
Что мешает ей объединиться и есть ли шанс победить Майю Санду

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года. Экс-премьер страны Василий Тарлев, выдвинувший свою кандидатуру на выборах, 24 июля заявил, что выступает в качестве независимого кандидата, и призвал народ Молдавии объединиться для «спасения и развития родины». Комментируя это, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Известиями» указал, что Тарлев не имеет никаких шансов на победу и является удобным оппонентом для Санду.

До этого, 9 июня, лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что победить Санду возможно. Он подчеркнул, что оппозиция пойдет на любые методы, которые для этого понадобятся.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 июля в ходе брифинга указала на недовольство молдаван политикой Санду. В качестве подтверждения привела результаты исследования агентства Intellect Group, согласно которым только 40% жителей республики согласны с включением в Конституцию Молдавии положения о европейском пути развития страны. Кроме того, большинство респондентов не видят в России угрозы и высказываются за развитие двусторонних отношений, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

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