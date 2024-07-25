СМИ сообщили о пожаре на металлургическом предприятии в Кривом Роге Украины
Сильный пожар произошел на горно-металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Об этом в четверг, 25 июля, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«На предприятии произошло возгорание масла в турбогенераторе теплоэлектроцентрали», — говорится в публикации.
Издание добавило, что, предварительно, пострадали три человека.
Ранее, 24 июля, сообщалось, что пожар произошел на складах в Полтавской области Украины после детонации боеприпасов. Глава областной военной администрации Филипп Пронин уточнил, что в результате ЧП зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В виду угрозы распространения пожара были эвакуированы люди из соседних домохозяйств. Министерство обороны РФ такую информацию не комментировало.