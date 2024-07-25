СМИ сообщили об истощении резервов донорской крови в Лондоне из-за кибератаки

Резервы донорской крови в больницах Лондона будут исчерпаны менее чем через два дня, из-за случившейся на систему здравоохранения страны кибератаки. Об этом в четверг, 25 июля, сообщило издание The Telegraph со ссылкой на службу здравоохранения Великобритании.

В результате кибератаки на прошлой неделе перестали работать многие сервисы, в том числе архивы, содержащие данные о группах крови пациентов. Доступ ко многим из них не восстановлен до сих пор, уточнили в публикации.

«Атака хакеров привела к тому, что больницы не могут определять группу крови оперативно, и теперь им приходится в основном использовать кровь первой группы», — говорится в публикации издания.

Лондонские больницы израсходовали практически весь резерв донорской крови первой группы, которая совместима с другими группами крови. Оставшегося резерва хватит на полтора дня. При этом всего крови всех групп осталось на четыре дня. Сейчас ее переливают только в самых экстренных случаях из-за острой нехватки. Служба здравоохранения страны уже обратилась к донорам с призывами экстренно сдать кровь.

В октябре 2022 года сообщалось, что Служба крови и трансплантации Великобритании (NHS) объявила о своем первом в истории статусе «желтого оповещения» больниц, поскольку запасы крови упали до критически низкого уровня. Авторы материала издания News UK отметили, что кровь можно хранить только 35 дней, а это значит, что необходимо постоянно пополнять запасы.

NHS тогда заявила, что поддержание запасов крови стало проблемой после пандемии COVID-19, в основном из-за высокой текучки кадров, что привело к нехватке персонала, а также из-за того что люди реже посещают центры сбора крови в городах.