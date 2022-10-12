В Великобритании сообщили об истощении запасов крови

Служба крови и трансплантации Великобритании (NHS) объявила о своем первом в истории статусе «желтого оповещения» больниц, поскольку запасы крови упали до критически низкого уровня. Об этом сообщила News UK 12 октября.

Как сказано в статье, «желтый уровень оповещения» означает, что текущие общие запасы крови в NHS в Британии составляют 3,1 дня, а уровни нулевой группы крови упали ниже двухдневного запаса.

Нулевая группа, называемая также «отрицательной кровью», — это универсальная группа крови, которую можно перелить каждому пациенту. Она, как утверждают авторы статьи, имеет решающее значение во время чрезвычайных ситуаций и в случаях, когда группа крови реципиента неизвестна.

Авторы материала отмечают, что кровь можно хранить только 35 дней, а это значит, что необходимо постоянно пополнять запасы.

Утверждается также, что NHS в открытом письме просит больницы принять меры с немедленным вступлением в силу с 14 октября, в том числе отложить плановые операции, которые, вероятно, потребуют поддержки донорской кровью.

Организация предписывает больницам внедрить меры экстренного управления кровью, а также просит их сократить свои запасы крови на время действия предупреждения и обеспечить наличие механизмов для реагирования на потенциальное предупреждение о красном статусе в будущем.

«К сожалению, наши уровни запасов эритроцитов сейчас находятся на уровне, когда мы ожидаем, что они упадут ниже двухдневного порога. Мы отменим предупреждение, как только будем уверены, что уровень запасов находится на уровне, при котором не будет опасности, что он упадет ниже двухдневного порога», — говорится в письме, цитату из которого приводят авторы статьи.

Как сообщается в материале, NHS заявила, что поддержание запасов крови стало проблемой после пандемии COVID-19, в основном из-за высокой текучки кадров, что привело к нехватке персонала, а также из-за того, что люди реже посещают центры сбора крови в городах.

Ранее, в августе сообщалось, что в Великобритании наблюдается избыточная смертность, которая может быть связана с последствиями карантинов, вводившихся в стране в 2020–2021 годах из-за пандемии коронавируса.