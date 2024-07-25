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Друг велогонщика Еськова назвал возможную причину его пропажи

Друг велогонщика Еськова Луцкович: пропажа может быть связана с алкозависимостью
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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Российский велогонщик Никита Еськов лечился от алкогольной зависимости, вероятно, он сбежал, чтобы не попасть в реабилитационный центр. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал «Известиям» его друг Егор Луцкович.

Собеседник поделился, что в их последнюю встречу, которая произошла около месяца назад, спортсмен выглядел худым и бледным, он также странно себя вел.

«В первый раз он сознательно по совету отца пошел в реабилитационный центр. Потом мы с отцом его встречали. Он говорил, что у него просветление и он больше не хочет употреблять алкоголь», — сказал Луцкович, утвердительно отвечая на вопрос «Известий» об алкогольной зависимости спортсмена.

Как он отметил, через два дня велогонщику позвонил отец, после этого у Еськова телефон практически всегда выключен.

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Ранее в этот день сообщалось, что в спортсмен пропал в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что 5 июля он уехал на авто марки Volkswagen Passat коричневого цвета в неизвестном направлении. С того момента мужчина не выходит на связь.

Согласно данным ориентировки, рост велогонщика составляет 185 см, глаза серого цвета, а волосы — русого. Местные СМИ уточнили, что перед исчезновением он поссорился с родственниками.

Еськов с 2012 года выступает за команду «Русвело». За выдающиеся спортивные достижения был удостоен почетного звания «Мастер спорта России международного класса».

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