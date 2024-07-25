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Сюжет:

Российский боец рассказал о снижении активности ВСУ на купянском направлении

Боец группировки «Запад»: на купянском направлении ВСУ «ходят», но не наступают
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Фото: REUTERS/Stringer
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Военнослужащий группировки «Запад» с позывным Пушкин рассказал 25 июля «Известиям» об обстановке на купянском направлении. По его словам, там Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий.

«Ходят, где хотят, что-то они расслабились в последнее время. Но пока не наступают», — сказал он в беседе с корреспондентом «Известий» Денисом Кулагой.

Журналист отметил, что при этом цели для артиллеристов приходят каждые пять минут. Он также смог запечатлеть то, как ночью штурмовики спускаются в многокилометровую систему окопов для выполнения задачи.

Также боец группировки «Запад» с позывным Наркул рассказал о важности психологического настроя военнослужащих перед боем. По его словам, это необходимо сделать правильно — они должны почувствовать поддержку.

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Ранее, 23 июля, «Известия» показали кадры работы группировки «Центр», зенитчики которой ежедневно уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины(ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Как отметил командир взвода с позывным Гарпун, комплексы «Стрела-10» специально предназначены для поражения различных воздушных целей. По низколетящим беспилотникам, по его словам, работать удобнее всего.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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