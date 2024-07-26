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Названы основные возникающие в жаркий сезон автоповреждения

«СберАвто»: в жаркий сезон часто повреждается лобовое стекло автомобиля
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Даже в самый теплый день с умеренным количеством осадков не стоит забывать об уходе за своим автомобилем. Высокие температуры и прямые солнечные лучи в летний сезон могут негативно повлиять на внешнее и техническое состояние машины, отметили эксперты сервиса «СберАвто». Они рассказали «Известиям», каким неисправностям автомобили подвержены в это время года и что делать, чтобы избежать поездок в автосервис по осени.

Специалисты отметили, что в это время возможно повреждение лобового стекла.

«Пыль, гравий и даже насекомые верные попутчики автовладельцев в летний период. Именно они оставляют грязь, царапины и трещины не только на кузове, но и на лобовом стекле — и если оно, например, оснащено подогревом, мелкий скол способен стать настоящей проблемой зимой», — уточнили в сервисе.

По их словам, максимально уберечься от этого типа повреждений помогут: регулярная чистка дворников, которая позволит сохранить стекло в хорошем состоянии; качественные очистительные средства с мягким составом, которые по мере использования создадут на стекле дополнительный защитный слой; специальная защитная пленка от сильных трещин и сколов, которая примет на себя все механические повреждения.

«Многодневная жара или резкая смена температуры летом способна разрушить структуру шин изнутри. Резина сильно нагревается и увеличивается в объеме, что приводит к ее ускоренному износу и в некоторых случаях даже к взрыву покрышек (при слишком низком или высоком давлении). Чтобы этого избежать, стоит не только оставлять авто в тени, но также держать наготове манометр. Использовать прибор необходимо в утренние часы: он оценит состояние шин и поможет отрегулировать давление согласно рекомендациям производителя», — рассказали эксперты.

Они отметили, что в особенно жарких районах страны можно защитить покрышки от действия ультрафиолета с помощью специальных аэрозольных составов.

При этом жара приводит к неравномерному выгоранию лакокрасочного слоя. По мнению специалистов, избежать этого можно благодаря парковке в правильном месте, вдали от солнцепека. Идеальный вариант — подземный паркинг.

«Теряющие цвет обивка салона и пластиковые детали — также частая летняя проблема. Избежать ее можно с помощью специальных чехлов. Накидки из натуральной ткани защитят обивку от солнечных лучей и не позволят поверхностям нагреться. Другое решение — солнцезащитная пленка на лобовое стекло автомобиля или накидной чехол, спасающий авто не только от жары, но и внешних загрязнений», — объяснили в сервисе.

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Кроме того, одной из ключевых проблем летнего сезона становится поломка системы охлаждения двигателя. Как рассказали эксперты, перегреваясь, двигатель начинает работать нестабильно, что может привести к выходу из строя радиатора и системы кондиционирования.

«Чтобы этого избежать, рекомендуется следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе охлаждения, а также промывать радиатор от пыли и грязи перед летним сезоном. В том числе следует обращать внимание на проблему перегрева тормозной жидкости. В жару, особенно при агрессивном стиле вождения частом и резком торможении повышается вероятность ее закипания, что может привести не только к ухудшению работы тормозов, но и к их полному отказу. Решить эту проблему поможет регулярная замена жидкости не менее одного раза в два года вне зависимости от пробега», — уточнили специалисты.

При этом летом в салоне авто скапливается огромное количество песка, мелкие частицы которого оставляют микроцарапины.

«Самый верный способ очистить салон авто — провести в нем уборку либо при содействии специалистов автомойки, либо самостоятельно. В последнем варианте даже самые мелкие частицы поможет убрать пушистая микрофибровая тряпка. Однако важно помнить, что песок очищается исключительно сухим полотном — влажная уборка может только усугубить ситуацию и вдобавок оставить разводы», — подчеркнули в сервисе.

Ранее, 23 июля, аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что по состоянию на 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 55,06 млн автотранспортных средств. На легковые автомобили приходится 85% от этого количества, всего в РФ числится 46,81 млн легковушек. Количество коммерческих машин (LCV) составляет 4,22 млн единиц, а грузовиков — 3,66 млн единиц.

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