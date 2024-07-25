В Индии заявили о возможности совместного с РФ выпуска автомобилей

Компании из Индии и России могут создать совместное предприятие по производству автомобилей на территории РФ. Об этом 25 июля заявил генеральный и главный исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO, учреждена Министерством торговли и промышленности Индии) Аджай Сахай.

«Я согласен, что в России это возможно. Новые [индийские] инвестиции в производство автомобилей в России определенно возможны, и преимущество будет заключаться в том, что, если это будет сделано российскими и индийскими компаниями, оба рынка будут открыты», — сказал ТАСС Сахай.

Впрочем, по его словам, большинство индийских автозаводов являются многонациональными компаниями. Поэтому необходимо учитывать действующие ограничения на передачу технологий.

В 2023 году в Индии было выпущено почти 4,6 млн легковых автомобилей.

21 марта стало известно, что поставки автокомпонентов и запчастей для российского электромобиля «Атом» будут налажены из Китая, Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Ввоз компонентов будет проводиться как по интермодальным маршрутам через порты Владивосток, Санкт-Петербург и Новороссийск, так и по железнодорожным маршрутам из КНР через сухопутные погранпереходы, рассказали в компании.

Еще 19 февраля президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил об интересе индийских автопроизводителей к рынку РФ. Перспективы есть, в частности, у кроссоверов от Tata Motors, отмечал он.