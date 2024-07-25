В Архангельске погиб начальник службы пожаротушения

В Архангельске при исполнении своих обязанностей погиб начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России Димитрий Охрименко. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Невосполнимая утрата для родных и близких, для нас. Димитрий ответственно и честно выполнял свои боевые задачи, служил во имя людей. Память о нем навечно останется в сердцах коллег и сослуживцев», — выразил слова соболезнования глава МЧС России Александр Куренков.

Охрименко прослужил в пожарной охране более 30 лет.