Российские суды назвали признаки дробления бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) взяла на вооружение позиции судов по поводу дробления бизнеса, сказано в письме службы, с которым ознакомились «Известия» 25 июля. Так, суды считают, что при расширении предприятия нельзя создавать новые юрлица, если деятельность группы общая, а единственная цель разделения — налоговые преимущества от применения спецрежима.

Кроме того, если из единого бизнеса искусственно выделили часть, а затем передали ее подконтрольному лицу на спецрежиме, то действия признают необоснованными. Также дроблением считают деятельность в ситуации, когда взаимозависимость участников повлияла на итоги работы.

Как следует из обзора судебной практики, если члены одной семьи ведут бизнес, то это не говорит о дроблении. Однако формально вовлекать их в работу для налоговой экономии неправомерно.

Ранее, 29 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству и парламенту проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации, в том числе дробление бизнеса.