На Украину могут быть введены войска Латвии, Литвы и Эстонии. При каком условии это может произойти и к каким последствиям приведет, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

Страны Балтии обещают компенсировать Украине нехватку личного состава. Они заявляют, что не потерпят появления российских войск у своих границ, притом что у них нет общих рубежей с Украиной.

«Мы должны значительно увеличить нашу военную поддержку Украины, включая системы ПВО. С нашей стороны мы делаем всё возможное. Мы уже подарили Украине более €200 млн в виде военной техники», — заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Недавно СМИ сообщили о том, что в кулуарах конференции НАТО представители Латвии, Литвы и Эстонии проинформировали членов Североатлантического альянса о том, что готовы ввести войска на Украину, если «Россия прорвет фронт». В связи с этим можно считать, что балтийские страны уже в скором времени окажутся на Украине. До этого они лишь помогали поставками дронов, снарядов и техники. Известно также и о присутствии там балтийских наемников.

«На линии боевого соприкосновения воюют наемники из этих стран, воюют военнослужащие под видом отпускников из этих стран. Они могут засылать со своей территории к нам различные террористические диверсионные группы», — рассказал политолог Алексей Кочетков.

Не исключено, что дроны, запущенные в небо над Ленинградской областью, прилетели из прибалтийских стран. Теперь их элиты готовы, по крайней мере на словах, открыто бросить против России свои регулярные части.

«Мы не можем позволить России выиграть этот конфликт, потому что мы окажемся под каблуком не только России, но и Китая. Это взаимосвязано. Мы тогда можем потерять те ценности, которые демократические государства разделяют по всему миру», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По последним данным, общая численность трех балтийских армий составляет около 40 тыс. солдат. По мнению экспертов, не имеет значения, какова численность их вооруженных сил и сколько бригад будет послано на Украину. Главное заключается в том, что впервые на ее территории будут официально развернуты подразделения сразу трех армий НАТО.

Поскольку ни одна прибалтийская страна не имеет границы с Украиной, заходить и снабжаться они будут через польскую границу, что повысит уровень вовлеченности Польши в конфликт и, как следствие, всего Североатлантического альянса. Своими действиями прибалтийские элиты вынудят Россию жестко ответить ракетными ударами по военным базам НАТО на их территории.

«В случае конфронтации НАТО будет вынуждено защищать не Прибалтику, а американских солдат в Прибалтике. Они прекрасно понимают, что никто не будет воевать из-за Риги, Вильнюса или Таллина. Никто не будет подставлять под гипотетический ядерный удар Париж, Берлин и Вашингтон. Спокойно забудут о них, как забыли о Польше в 1939 году», — отметил политолог Ростислав Ищенко.