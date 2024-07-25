Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Политолог рассказал о последствиях возможного ввода войск стран Балтии на Украину

Политолог Ищенко: НАТО не будет воевать из-за Риги, Вильнюса или Таллина
0
Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украину могут быть введены войска Латвии, Литвы и Эстонии. При каком условии это может произойти и к каким последствиям приведет, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

Страны Балтии обещают компенсировать Украине нехватку личного состава. Они заявляют, что не потерпят появления российских войск у своих границ, притом что у них нет общих рубежей с Украиной.

«Мы должны значительно увеличить нашу военную поддержку Украины, включая системы ПВО. С нашей стороны мы делаем всё возможное. Мы уже подарили Украине более €200 млн в виде военной техники», — заявил бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Недавно СМИ сообщили о том, что в кулуарах конференции НАТО представители Латвии, Литвы и Эстонии проинформировали членов Североатлантического альянса о том, что готовы ввести войска на Украину, если «Россия прорвет фронт». В связи с этим можно считать, что балтийские страны уже в скором времени окажутся на Украине. До этого они лишь помогали поставками дронов, снарядов и техники. Известно также и о присутствии там балтийских наемников.

«На линии боевого соприкосновения воюют наемники из этих стран, воюют военнослужащие под видом отпускников из этих стран. Они могут засылать со своей территории к нам различные террористические диверсионные группы», — рассказал политолог Алексей Кочетков.

Смерть в кредит: Латвия увеличит поставки боевых дронов на Украину
Прибалтика продолжает активно поддерживать киевский режим

Не исключено, что дроны, запущенные в небо над Ленинградской областью, прилетели из прибалтийских стран. Теперь их элиты готовы, по крайней мере на словах, открыто бросить против России свои регулярные части.

«Мы не можем позволить России выиграть этот конфликт, потому что мы окажемся под каблуком не только России, но и Китая. Это взаимосвязано. Мы тогда можем потерять те ценности, которые демократические государства разделяют по всему миру», — заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

По последним данным, общая численность трех балтийских армий составляет около 40 тыс. солдат. По мнению экспертов, не имеет значения, какова численность их вооруженных сил и сколько бригад будет послано на Украину. Главное заключается в том, что впервые на ее территории будут официально развернуты подразделения сразу трех армий НАТО.

Поскольку ни одна прибалтийская страна не имеет границы с Украиной, заходить и снабжаться они будут через польскую границу, что повысит уровень вовлеченности Польши в конфликт и, как следствие, всего Североатлантического альянса. Своими действиями прибалтийские элиты вынудят Россию жестко ответить ракетными ударами по военным базам НАТО на их территории.

«В случае конфронтации НАТО будет вынуждено защищать не Прибалтику, а американских солдат в Прибалтике. Они прекрасно понимают, что никто не будет воевать из-за Риги, Вильнюса или Таллина. Никто не будет подставлять под гипотетический ядерный удар Париж, Берлин и Вашингтон. Спокойно забудут о них, как забыли о Польше в 1939 году», — отметил политолог Ростислав Ищенко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024