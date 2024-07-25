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Военный эксперт указал на нежелание граждан западных стран служить в армии

Политолог Никулин: жители Запада не готовы защищать родину и служить в армии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil
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Многие граждане США, Великобритании и Японии не готовы служить в армии, тем более принимать участие в вооруженном конфликте. Об этом 25 июля заявил политолог, военный эксперт, бывший член комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями».

Он обратил внимание на то, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также вероятная эскалация в Азиатско-Тихоокеанском регионе повлияли на восприятие воинской службы граждан части стран. Например, по словам Никулина, жители Польши, по данным соцопросов, готовы переехать в другую страну, а не воевать, если на родине начнется вооруженное столкновение.

Кроме того, считает Никулин, на эту тенденцию оказали влияние глобализация, урбанизация и поддержка властями некоторых государств нетрадиционных ценностей. Ситуация может усугубляться, однако есть политики и международные организации, которые могут изменить вектор ее развития, добавил специалист.

«Западные люди служить не хотят, а воевать тем более. Поэтому даже найти несколько десятков тысяч по всей западной Европе не могут — желающих нет. Люди, которые привыкли получать удовольствие, их как-то тяжело сагитировать идти на войну, тем более в далекую страну», — пояснил политолог.

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в США в 2022 и 2023 годах недобор военнослужащих составляет 25% и 17% соответственно. Япония за 2023 год не смогла набрать даже половину от требуемого количества воинского контингента. Кроме того, с такими же проблемами сталкивается Великобритания.

Ранее, еще в марте 2023 года, заместитель главы Пентагона сообщил, что молодежь в США перестала изъявлять желание служить в армии страны. Согласно по опросам, только 9% говорят о склонности к службе, а 75% и вовсе практически ничего не знают об армии. Этот показатель является самым низким за десятилетие.

В июле того же года радиостанция Europe 1 сообщила, что французская армия столкнулась с недобором кадров из-за недостаточной привлекательности службы и низких зарплат. Отмечалось, что данный факт очень беспокоит командование на фоне конфликта на Украине.

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