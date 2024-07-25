Путин включил врио глав Тульской и Самарской областей в президиум Госсовета

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Государственного совета РФ, добавив туда врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и врио главы Самарской области Вячеслава Федорищева. Соответствующее распоряжение опубликовано 25 июля на портале официального опубликования правовых актов.

«Включить в состав президиума следующих лиц: <…> Миляев Д. В. — временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Физическая культура и спорт»; <…> Федорищев В. А. — временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», — говорится в документе.

Ранее, 22 июля, Путин своим указом включил в состав Госсовета врио руководителей девяти регионов России. Кроме того, президент исключил оттуда несколько бывших глав субъектов РФ и увеличил число комиссий социально-экономического направления.

12 июня российский лидер утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ. Таким способом было упразднено управление по обеспечению деятельности Госсовета России, а в составе администрации было образовано управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ.